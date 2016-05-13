特朗普向共和党人展开魅力攻势，但与体制派分歧仍存

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月13日 - 美国共和党总统参选人特朗普周四展开魅力攻势，试图争取共和党体制派的支持，但众议院议长、共和党人保罗·瑞安（Paul Ryan）未表态支持特朗普。

特朗普在国会山与共和党议员们会晤时表现得体，耐心聆听他们对其竞选腔调和应争取西班牙裔选民所表达的关切。

“整个讨论非常充分、合理，是热烈、愉快的讨论，”美国犹他州参议员奥林·哈奇（Orrin Hatch）说道。“我认为你会发现他将越来越好。”

共和党内部对其煽动性的竞选腔调及其一些违背共和党原则的政策提议感到担忧，特朗普此行意在消除其中一些担忧。

特朗普与瑞安进行了一个小时会谈。瑞安是众议院议长，对许多怀疑特朗普的共和党高层有一定影响力。

“这是我们首次会面，但这是朝向团结迈出的非常积极的一步。”瑞安与特朗普发表联合声明称。

一向口无遮拦的特朗普这次非常克制，在飞回纽约前，他发表推文称，“事情进展非常好！”

党派高层通常渴望团结在党内总统提名人选身后，以团结力量迎接大选。但出于对特朗普保守派资历的担忧，瑞安尚未表态支持特朗普。

瑞安会后对记者称，会谈令他鼓舞，但需要做更多工作。

“唐纳德·特朗普与我有不同意见，这不是什么秘密。我们今天谈到了这些不同意见，”瑞安在他的每周新闻发布会上说道。“我确实相信我们正在播下让我们团结起来的种子。”(完)