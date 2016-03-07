特朗普与克鲁兹周末初选平分秋色 期冀展开两人对决

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
(本文由路透中文网编译提供)
路透密歇根弗林特市3月6日 - 美国共和党总统参选人特朗普与克鲁兹周日委婉表示要为党内候选人提名展开一对一角逐，此前他们在周末的初选中各赢下两州。
特朗普与克鲁兹周六的胜利对共和党领导人来说是个挫败。共和党高层大多抵制特朗普，并暗示他们青睐卢比奥。卢比奥在周六四个州的共和党初选中分别排名第三或第四。
“我认为他（卢比奥）是时候退选了，”特朗普周六表示。“我想与克鲁兹一对一。”
克鲁兹数周来一直预测自己会与特朗普展开一对一角逐。
共和党高层对克鲁兹的好感也多不到哪里。克鲁兹已与许多共和党参议员疏远。克鲁兹曾呼吁美国对“伊斯兰国”展开“地毯式轰炸”，并宣称要取缔美国国税局。
俄亥俄州州长卡西奇尚未赢下任何一州。
共和党参选人周二将在密歇根、密西西比、爱达荷和夏威夷继续角逐。特朗普希望在7月共和党全国大会前继续扩大自己的领先优势。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%