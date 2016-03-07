美国民主党总统参选人希拉里与桑德斯均称自己最有机会打败特朗普

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
(本文由路透中文网编译提供)
路透密歇根弗林特3月6日 - 美国民主党总统参选人桑德斯与希拉里周日竞相在辩论中表示自己最有机会打败特朗普，并嘲讽共和党总统竞选辩论的言辞水准。
希拉里与桑德斯在密歇根围绕贸易和汽车工业救助展开激烈辩论。辩论临结束时，两人均表示等不及要与特朗普在最终大选一决高下。
“我认为特朗普的偏执、霸道与狂妄言辞经受不起美国人民的考验，”希拉里表示。“我们必须结束分歧，我们必须让国家团结起来。”
桑德斯称，他“乐意”与特朗普对决，并称许多民调显示他对阵特朗普的胜率高于希拉里对阵特朗普。桑德斯与希拉里呼吁选民注意民主党与共和党总统竞选辩论内容的区别。
“我们如果当选总统，将会大量投资心理健康，”桑德开了个玩笑说道。“你们看看这些共和党人的辩论，就会知道我们为何要投资心理健康了。”
特朗普经常放言，无论希拉里与桑德斯都不是他的对手。“我是她（希拉里）不想面对的那个人，”他周六说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%