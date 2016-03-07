美国民主党总统参选人希拉里与桑德斯均称自己最有机会打败特朗普

(本文由路透中文网编译提供)

路透密歇根弗林特3月6日 - 美国民主党总统参选人桑德斯与希拉里周日竞相在辩论中表示自己最有机会打败特朗普，并嘲讽共和党总统竞选辩论的言辞水准。

希拉里与桑德斯在密歇根围绕贸易和汽车工业救助展开激烈辩论。辩论临结束时，两人均表示等不及要与特朗普在最终大选一决高下。

“我认为特朗普的偏执、霸道与狂妄言辞经受不起美国人民的考验，”希拉里表示。“我们必须结束分歧，我们必须让国家团结起来。”

桑德斯称，他“乐意”与特朗普对决，并称许多民调显示他对阵特朗普的胜率高于希拉里对阵特朗普。桑德斯与希拉里呼吁选民注意民主党与共和党总统竞选辩论内容的区别。

“我们如果当选总统，将会大量投资心理健康，”桑德开了个玩笑说道。“你们看看这些共和党人的辩论，就会知道我们为何要投资心理健康了。”

特朗普经常放言，无论希拉里与桑德斯都不是他的对手。“我是她（希拉里）不想面对的那个人，”他周六说道。（完）