奥巴马预期民主党总统候选人提名花落谁家将在下周明朗

中国金融：银监会将制定新设债转股机构试点管理办法，确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
(本文由路透中文网编译提供)
路透印第安纳州埃尔克哈特6月1日 - 美国总统奥巴马周三称，下周在希拉里和桑德斯在加州和新泽西州一较高下后，预计民主党总统候选人提名角逐的获胜方将会明朗。
“我认为民主党一直有着健康的辩论，而且辩论行将结束。”奥巴马在PBS播放的市政会类型的活动中称。
奥巴马称，人们可能会在下周对谁将获得民主党总统候选人提名“有了相当不错的判断”。
希拉里目前在民主党总统候选人提名角逐中领先，来自佛蒙特州的参议员桑德斯拿下的获得提名所需的代表人数落后于希拉里。
加州和新泽西州将在下周二举行初选，这两个州有大量的代表票需要希拉里和桑德斯争取。
奥巴马既未支持希拉里，也没有支持桑德斯，不过他曾明确表达了对希拉里的青睐和钦佩之情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银 行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现 。 交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口 。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以 援手。 央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期 2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预 测到底会有多少。” 她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是 在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有 大碍。 至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该 消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩
即便分析师认为英国今年物价上涨将导致成本增加，进而对预算构成压力， 但普华永道称，41%的英国企业对近期的营收增长充满信心。