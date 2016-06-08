修正-希拉里自称赢下民主党总统候选人提名战

台湾经济指标预测--1月18日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
(本文由路透中文网编译提供) (修正内文与标题措辞)
路透洛杉矶6月7日（记者 James Oliphant）- 美国民主党总统参选人希拉里周二自称已经赢下民主党总统候选人提名战。希拉里称，作为美国第一位以主要党派候选人身份角逐总统的女性，她已经创造了历史。
希拉里曾是美国第一夫人，当选过参议员，出任过美国国务卿。她在新泽西州的民主党初选中击败对手桑德斯，扩大了领先优势。而在此前一天，希拉里已经拿到了锁定民主党总统候选人提名所需的选举人票数。
“我们一起赢得了民主党（总统候选人）提名战胜利。有史以来第一次，可成为美国总统的主要党派的候选人中出现了女性的身影。”68岁的希拉里在对支持者的筹资电邮中写道。
周二有六个州举行初选，包括新泽西及加利福尼亚州等。
希拉里在筹资电邮中称，她的竞选活动打破了“最高最硬的玻璃天花板之一”。
“今夜，我们可以自豪地说，在美国已无太大的障碍和太高的天花板需要去打破。”希拉里在Twitter上写道。“我要向每位有大梦想的小女孩说：是的，你可以实现你所有的梦，甚至成为总统。今夜是献给你们的。”（完）
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公债和国库券交割等因素，本周五 起八家
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。