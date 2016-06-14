特朗普称若当选 他将暂停有“恐怖主义历史”国家的民众移民美国

(本文由路透中文网编译提供)

路透新罕布什尔州曼彻斯特/华盛顿6月13日（记者 Steve Holland/Ginger Gibson） - 美国共和党总统参选人特朗普周一称，他若当选总统，将会暂停“被证明对西方国家有恐怖主义历史”国家的民众移民美国。这是特朗普迄今对奥兰多枪击案作出的最强烈回应。

周日凌晨，奥兰多一家夜总会发生枪击案，造成49人遇难、53人受伤，枪手奥马尔·马丁（Omar Mateen）被警方击毙，这是美国现代历史上死亡人数最多的枪击案。

特朗普在新罕布什尔州曼彻斯特发表演讲时称，如果他在11月8日的大选中获胜，他将会动用总统行政权，对移民实施更强有力的控制。

“我会动用这个权力保护美国人民。当我当选时，我会暂停被证明对美国、欧洲及我们盟友有恐怖主义历史的地区的人移民进来，直到我们完全明白如何消除这些威胁。”特朗普说。

特朗普指出，奥兰多枪击案的枪手马丁的父母出生在阿富汗。马丁出生在美国，曾宣誓效忠“伊斯兰国”。

特朗普强调，他提议的禁令是暂时性的，将会持续到“当我们国家能够适当地审查这些进入我们国家的人时。他们大量涌入，而我们却不知道我们在做什么”。（完）