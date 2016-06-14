希拉里称美国必须维护国家安全，但不能把穆斯林妖魔化

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月13日 - 美国民主党总统参选人希拉里周一发表讲话称，美国必须找到既能维护国家安全，又不把美国穆斯林人口妖魔化的方法。
希拉里在奥兰多枪击案后呼吁“展现政治家风范，而不是进行党派之争”。共和党总统参选人特朗普则敦促对美国的清真寺进行监控，并再次呼吁暂时禁止穆斯林进入美国。
奥兰多枪击案造成包括枪手在内的50人死亡，为美国历来死亡人数最多的枪击事件。
希拉里在多个电视采访中称，她将支持采取更强有力的措施防范所谓的独狼袭击，并敦促进行更密切的互联网监控。希拉里表示，她同时致力于保护美国穆斯林人口的权益。
“我们不能把一整个宗教妖魔化，煽动并对其宣战。这很危险。”希拉里在MSNBC节目上称。
希拉里还呼吁采取措施，阻止被列入美国禁飞名单的人购买枪支。她表示，对攻击性武器进行可能的限制需要成为辩论的一部分。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。