希拉里称美国必须维护国家安全，但不能把穆斯林妖魔化

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月13日 - 美国民主党总统参选人希拉里周一发表讲话称，美国必须找到既能维护国家安全，又不把美国穆斯林人口妖魔化的方法。

希拉里在奥兰多枪击案后呼吁“展现政治家风范，而不是进行党派之争”。共和党总统参选人特朗普则敦促对美国的清真寺进行监控，并再次呼吁暂时禁止穆斯林进入美国。

奥兰多枪击案造成包括枪手在内的50人死亡，为美国历来死亡人数最多的枪击事件。

希拉里在多个电视采访中称，她将支持采取更强有力的措施防范所谓的独狼袭击，并敦促进行更密切的互联网监控。希拉里表示，她同时致力于保护美国穆斯林人口的权益。

“我们不能把一整个宗教妖魔化，煽动并对其宣战。这很危险。”希拉里在MSNBC节目上称。

希拉里还呼吁采取措施，阻止被列入美国禁飞名单的人购买枪支。她表示，对攻击性武器进行可能的限制需要成为辩论的一部分。（完）