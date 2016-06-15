奥巴马与希拉里抨击特朗普有关禁止穆斯林移民的提议

标题新闻：英国首相特雷莎梅将参加2月3日在马耳他举行的欧盟领导人非正式峰会-首相发言人
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月14日 （记者 Steve Holland/Roberta Rampton） - 美国总统奥巴马周二谴责特朗普有关禁止穆斯林移民的提议。民主党总统参选人希拉里称，特朗普不适合担任总统。
奥兰多枪击案发生后，特朗普提议美国暂停来自被证明有恐怖主义历史国家的人移民美国。
特朗普批评奥巴马没有用“激进伊斯兰恐怖主义”一词描述“伊斯兰国”武装分子。
“使用这个标签到底能实现什么，这么做到底能改变什么？”奥巴马回应称。“某人真的认为我们不知道我们在与谁作战？……‘激进伊斯兰’一词没啥神奇的。这是一个政治话题，不是一项策略。”
“用不同的名字来称呼一个威胁并不会让其消失。这是政治上的干扰。”奥巴马说道。他说他听到共和党人“唧唧歪歪”、“信口开河”，他对此表示批评。
“共和党推定总统候选人现在提议禁止所有穆斯林移民美国。我们听到有人单拿移民说事，且暗示整个宗教团体在暴力上串通一气，”奥巴马说道。“这要到什么地步才会停止？”
希拉里在匹兹堡对支持者称，特朗普的提议加强了她有关特朗普不适合担任总统的理由，并称作为总统要对像奥兰多枪击案这样的事件作出冷静、镇定和庄重的回应。（完）
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