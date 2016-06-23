特朗普炮轰希拉里腐败无能 称她是“世界级骗子”

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约6月22日 （记者 Emily Flitter） - 美国共和党总统参选人特朗普周三对民主党总统参选人希拉里展开猛烈炮轰，指责后者腐败、危险、无能。特朗普正试图让其竞选活动在近期受挫之后回归正轨。

特朗普在纽约发表演讲称，前国务卿希拉里是当权派的一份子，这个当权派通过糟糕的贸易协议欺骗美国工人，且危害美国国家安全。希拉里的竞选团队称特朗普的演讲“可笑”。

特朗普与希拉里都寻求通过将对方描述成把私利置于普通美国人之上的恶棍，从而减少选民对自己的不待见。

即便按照现代总统竞选的标准，希拉里与特朗普的交锋也是异常尖刻的。

“寻求美国总统职位的人当中，希拉里·克林顿可能是史上最腐败的那个。”特朗普在曼哈顿告诉支持者，指责希拉里“像运作她自己的私人对冲基金”那样领导国务院。

希拉里的竞选团队迅速予以驳斥，称特朗普的攻击与其他言论是“撒谎”。