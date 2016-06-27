桑德斯称将投票给希拉里 以阻止特朗普当选

标题新闻：巴西总统特梅尔称今年的工作重心是增加就业，下半年该国经济将走出长达两年的衰退
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月24日 （记者 Kouichi Shirayanagi） - 美国民主党总统参选人桑德斯周五称，他将投票给希拉里，以阻止共和党人特朗普入主白宫。但桑德斯的竞选团队称，此言并非为希拉里正式背书。
此前数周民主党人士向桑德斯施压，呼吁他支持希拉里。希拉里本月已基本锁定民主党总统候选人提名。
希拉里需要桑德斯的支持者，以提升对决特朗普的胜算。最新路透/益普索民调显示，希拉里支持率为46.6%，特朗普为33.3%，另外20.1%的受访者表示不会支持他们中任何一人。
被问及11月大选中是否会投票给希拉里时，桑德斯对MSNBC电视频道称：“我会的。现在的重点是，我将竭尽全力使得唐纳德·特朗普败选。我认为，若他当选总统，从诸多方面来说对这个国家将是一场灾难。”
“他的竞选基调是偏执，他侮辱墨西哥人、拉美人、穆斯林和女性，他不相信气候变化的现实。我们不需要这样的总统。”他说道。
桑德斯发言人则称，他在MSNBC的言论并不等于为希拉里背书，并称“桑德斯参议员仍是活跃的参选人”。
特朗普竞选团队发言人未立即回复置评请求。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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