特朗普竞选势如破竹引发日本国内对美日同盟关系的忧虑

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Linda Sieg

路透东京3月20日 - 美国共和党总统参选人特朗普此前称，日本在搭美国的安全便车。这种言论引发日本担忧特朗普若当选，美日同盟关系可能受损，且可能促使日本的强硬派渴望加强日本的军事实力。

美国与日本的盟友关系是日本数十年来安全政策的关键所在，但近年来围绕华府未来是否愿意以及是否有能力保护日本的疑虑持续发酵。

特朗普的言论对缓解这些疑虑几乎没有帮助。

“如果有人攻击日本，我们必须立刻前去（救援），启动第三次世界大战，对吧？而如果我们遭到攻击，日本不必帮我们，”特朗普去年底在竞选活动上表示。“在某种程度上，这似乎没那么公平。”

特朗普亦指责日本偷走了美国人的工作，并炮轰美国主导的跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）。日本认为TPP对其具有战略与经济上的重要意义。

“如果你听到他（有关安全的）言论，美国将变得孤立，所以我认为（美国的）盟国会很担忧，”日本前防卫大臣小野寺五典对路透表示。

“大多数人都认为特朗普带来的是坏消息，但是对于那些想修宪和加强军力的人来说，这实际上强化了他们的立场，”一名仍与日本决策者有联系的前西方外交官称。

记者就美日盟友关系寻求置评，特朗普未予回应。(完)