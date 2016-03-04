墨西哥称不会为特朗普“糟糕的”边境墙计划买单

路透墨西哥城3月3日 - 墨西哥财长Luis Videgaray称，若美国共和党总统参选人特朗普当选，墨西哥绝不会为他“糟糕的”美墨边境墙计划买单。

特朗普在竞选时曾声称，将迫使拉丁美洲第二大经济体--墨西哥为美墨边境墙买单，以阻止非法移民和毒品进入。此言在墨西哥激起民愤。

Videgaray周三晚在电视访谈中断然拒绝了特朗普的这个提议。

“不管什么情况，墨西哥都不会为特朗普先生提议的边境墙买单，”他说道。“在美国与墨西哥之间修建高墙是一个糟糕透顶的想法。这个想法是出于无知，且不顾北美一体化的现实。”

特朗普曾指责墨西哥将强奸犯与毒贩输入美国，并声称将提高针对部分墨西哥签证和全部边境卡的收费，作为迫使墨西哥为边境墙买单计划的一部分。

墨西哥前总统卡尔德龙（Felipe Calderon）与福克斯（Vicente Fox）将特朗普比作希特勒。对特朗普可能当选美国总统的担忧导致试图进入美国的移民数量激增。（完）