墨西哥总统称不会为特朗普的边境墙计划买单

路透墨西哥城3月7日 - 墨西哥总统培尼亚称，墨西哥不会为美国共和党总统参选人特朗普提议在美墨边境筑墙的计划买单，并将特朗普的“刺耳论调”与独裁者希特勒和墨索里尼当初崛起相提并论。

培尼亚此番言论周一刊登在墨西哥《至上报》（Excelsior），是迄今外国领导人对特朗普最尖锐的公开批评之一。

特朗普在竞选活动中曾表示要在美墨边境筑墙以阻止非法移民和毒品流入，并称要让墨西哥为边境墙出钱，此番言论在墨西哥激起民愤。

培尼亚被《至上报》问及若特朗普当选美国总统，墨西哥是否会为边境墙买单时，明确给出了否定的答复。他并表示：“我必须说我对（该计划）表示遗憾，我当然不同意这位美国政客（特朗普）的立场。”

培尼亚抨击特朗普竞选活动中的“民粹主义”，称这种“民粹主义”试图“对明显不易解决的问题提出非常简单、容易的解决方案”。

“不幸的是，人类历史上有过这样的情况：这类刺耳论调只会导致非常糟糕的情况。”培尼亚说。

“墨索里尼与希特勒当初就是这么上位的，他们利用了当时经济危机过后的局势，或者说，难题。”

“我认为（他们）提出解决方案的结果，正如我们现在从历史中了解到的那样，导致了全球灾难。我们不希望世界任何一个地方发生那种事。”培尼亚说。

但培尼亚强调，无论谁赢得美国大选，墨西哥政府都将寻求与其达成共识，保持相互尊重的关系。（完）