墨西哥民众复活节焚烧特朗普人偶

路透墨西哥城3月26日（记者 Henry Romero/Tomas Bravo） - 墨西哥民众周六晚在复活节仪式上焚烧美国共和党总统参选人特朗普的纸质人偶，因特朗普竞选中的言论在墨西哥激起民愤。

在墨西哥城La Merced贫民区，数以百计的民众看着特朗普人像被烧毁，兴奋地喊着“去死吧”及各种辱骂的字眼。

媒体报导称，墨西哥多地出现了焚烧特朗普人偶的情况。

“焚烧犹大”是墨西哥圣周的传统仪式，此时人们也会焚烧以不受欢迎的政治人物为原型的人偶。

特朗普在竞选活动中宣称要在美墨边境筑墙以阻止非法移民和毒品流入，并称要让墨西哥出钱筑墙，其言论在墨西哥激起民愤。

墨西哥总统培尼亚称，墨西哥不会为特朗普提议的美墨边境筑墙计划买单，并将特朗普的“刺耳论调”与独裁者希特勒和墨索里尼当初崛起相提并论。（完）