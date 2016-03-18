希拉里赢得密苏里州初选--美联社

密苏里州初选周二举行，由于希拉里与桑德斯所获票数差距很小，导致初选结果迟迟才见分晓。最终希拉里以领先桑德斯1,531票的结果胜出。

桑德斯的竞选团队之前曾考虑要求重新计票的可能性，但桑德斯接受美联社采访时称，胜出者也只是多得2张党代表票，因此他“宁可为密苏里州的纳税人省点钱”。（完）