希拉里赢得密苏里州初选--美联社

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透华盛顿3月17日 - 美联社周四报导称，美国民主党总统参选人希拉里赢得密苏里州初选，竞争对手桑德斯承认落败。
密苏里州初选周二举行，由于希拉里与桑德斯所获票数差距很小，导致初选结果迟迟才见分晓。最终希拉里以领先桑德斯1,531票的结果胜出。
桑德斯的竞选团队之前曾考虑要求重新计票的可能性，但桑德斯接受美联社采访时称，胜出者也只是多得2张党代表票，因此他“宁可为密苏里州的纳税人省点钱”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。