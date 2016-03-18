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货币新闻 | 2016年 3月 18日 星期五 11:24 BJT

希拉里赢得密苏里州初选--美联社

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月18日 - 美联社周四报导称，美国民主党总统参选人希拉里赢得密苏里州初选，竞争对手桑德斯承认落败。

密苏里州初选周二举行，由于希拉里与桑德斯所获票数差距很小，导致初选结果迟迟才见分晓。最终希拉里以领先桑德斯1,531票的结果胜出。

桑德斯的竞选团队之前曾考虑要求重新计票的可能性，但桑德斯接受美联社采访时称，胜出者也只是多得2张党代表票，因此他“宁可为密苏里州的纳税人省点钱”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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