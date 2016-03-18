希拉里赢得密苏里州初选--美联社

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月18日 - 美联社周四报导称，美国民主党总统参选人希拉里赢得密苏里州初选，竞争对手桑德斯承认落败。
密苏里州初选周二举行，由于希拉里与桑德斯所获票数差距很小，导致初选结果迟迟才见分晓。最终希拉里以领先桑德斯1,531票的结果胜出。
桑德斯的竞选团队之前曾考虑要求重新计票的可能性，但桑德斯接受美联社采访时称，胜出者也只是多得2张党代表票，因此他“宁可为密苏里州的纳税人省点钱”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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