奥巴马称美共和党总统参选人言论令外界不安

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透加州兰乔米拉2月16日 - 美国总统奥巴马周二称，外国观察人士对美国共和党总统竞选活动中的言论感到不安，虽然他们关注焦点在特朗普，但共和党其他总统参选人的立场同样令人担忧。
“不仅仅是特朗普先生。看看其他参选人的言论吧。共和党党内初选竞争中，没有一位参选人认为我们应当就应对气候变化做些什么。”奥巴马对记者们称。
“他（特朗普）可能着重于反穆斯林情绪，但你看看其他共和党参选人的言论，会发现其实也相当令人不安。”奥巴马说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。