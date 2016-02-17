奥巴马称美共和党总统参选人言论令外界不安

路透加州兰乔米拉2月16日 - 美国总统奥巴马周二称，外国观察人士对美国共和党总统竞选活动中的言论感到不安，虽然他们关注焦点在特朗普，但共和党其他总统参选人的立场同样令人担忧。

“不仅仅是特朗普先生。看看其他参选人的言论吧。共和党党内初选竞争中，没有一位参选人认为我们应当就应对气候变化做些什么。”奥巴马对记者们称。

“他（特朗普）可能着重于反穆斯林情绪，但你看看其他共和党参选人的言论，会发现其实也相当令人不安。”奥巴马说。（完）