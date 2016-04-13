奥巴马讲话或暗示支持希拉里竞选

路透华盛顿4月12日（记者 Jeff Mason） - 美国总统奥巴马似乎离为民主党总统参选人希拉里背书更近了一些。

奥巴马在一家致力于强调争取女性平等权利的纪念馆发表讲话期间称，希望有一天民众会因美国没有一位女总统而感到吃惊。奥巴马已明确表示钦佩希拉里，但没有为希拉里正式背书。

“我希望10年、20年和100年以后，年轻的女孩和男孩们来这里了解到，平等不只是赋予他们的（权利），女性曾经为之而奋斗。”奥巴马在讲话中说到的是这家纪念馆。

“我希望他们为曾经董事会或国会里女性比例太低、曾经从未有女性入主白宫而感到震惊。”

希拉里正在与参议员桑德斯角逐2016年民主党总统候选人提名。

奥巴马可能意识到他的言论会被解读为支持希拉里的暗示，便表示不知道女性何时会入主白宫。

“我不知道需要多久，但我知道，由于一代代积极、忠诚的民众的努力，我们正在向那一天靠近。”奥巴马说道。

白宫发言人厄内斯特称，奥巴马的言论显示美国已准备好迎候一位女性总统。但他强调，评价总统候选人的依据是其价值观和施政纲领。（完）