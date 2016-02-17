奥巴马称美共和党总统参选人言论令外界不安

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加州兰乔米拉2月16日 - 美国总统奥巴马周二称，外国观察人士对美国共和党总统竞选活动中的言论感到不安，虽然他们关注焦点在特朗普，但共和党其他总统参选人的立场同样令人担忧。
“不仅仅是特朗普先生。看看其他参选人的言论吧。共和党党内初选竞争中，没有一位参选人认为我们应当就应对气候变化做些什么。”奥巴马对记者们称。
“他（特朗普）可能着重于反穆斯林情绪，但你看看其他共和党参选人的言论，会发现其实也相当令人不安。”奥巴马说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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