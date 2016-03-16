奥巴马呼吁扭转总统选战中的不良氛围

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月16日 （记者 Timothy Gardner） - 美国总统奥巴马周二称，他对总统竞选活动出现的暴力和分裂性言论感到不安，并呼吁领导人们整治这种氛围。奥巴马此言暗指共和党总统参选人特朗普。

“我们听到有人对女性和少数群体，对那些长得与我们不像、祈祷方式或者投票方式与我们不同的美国人发出粗俗和引发分裂的言论，”奥巴马在国会山的一个活动上表示。

“我们看到有人想阻止这种言论，但方法不对头。不管这种言论多么令人不快，但在我们生活的这个国家里，言论自由是我们拥有的最重要的权利之一。在对这种阻止活动进行回应时，我们看到出现了真正的暴力。而我们有太多领导人却对此沉默以对。”

特朗普近期的竞选活动中，其支持者与抗议者之间爆发了一些冲突。特朗普对是他助长了这种暴力氛围的指控予以驳斥。

奥巴马称，今年的总统竞选活动未能真实反映美国。“这必须停止，”奥巴马说道，称当前的竞选氛围“不良”，并称这种行为“可能会破坏我们的民主、社会甚至经济”。

美参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）对记者表示，他周二接到了特朗普的电话。

“我借机向他提议，无论是谁可能引发了我们在一些集会上看到的暴力言论或者冲突，对此进行谴责和劝止可能是个好主意，”麦康奈尔表示。他拒绝就特朗普的回应置评。

“我认为，所有人可能都会想起一些我们后悔说出的过激言辞。我肯定能（想起来），”奥巴马说道。“对于当前的环境，可能一些人要负更多责任，但扭转这种氛围我们人人有责。”(完)