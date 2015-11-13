奥巴马称特朗普大规模驱逐非法移民的计划不现实--ABC

路透华盛顿11月12日 - 美国总统奥巴马周四称，共和党总统参选人特朗普有关大规模驱逐非法移民的计划是不现实的。

“（特朗普）计划将1,100万至1,200万人从这个国家驱逐出境--首先，我不知道特朗普先生认为这笔费用将从何而来。要执行这个计划将花费数以千亿美元计。”奥巴马在白宫接受ABC NEWS采访时说。

“想象一下到时候全世界电视屏幕上播出的画面：我们把父母从孩子身边拖走，将他们关进拘留中心，然后再逐步将他们驱逐出境。”奥巴马说，“谁都觉得那是不现实的。但更重要的是，那不是我们作为美国人该做的。”

特朗普在民调中领先于共和党其他参选人，他呼吁在美国和墨西哥边境筑墙，并主张驱逐所有非法移民。

移民问题破坏了拉美裔选民群体与共和党的关系，这对民主党有利。许多共和党人对非法移民态度强硬，而美国非法移民中多数是拉美裔。

奥巴马对ABC称，美国一直存在反移民情绪。他说：“我想，我们不愿让一个想利用这类恐惧情绪的人当总统，或处于任何领导地位。”。（完）