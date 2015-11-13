奥巴马称特朗普大规模驱逐非法移民的计划不现实--ABC

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿11月12日 - 美国总统奥巴马周四称，共和党总统参选人特朗普有关大规模驱逐非法移民的计划是不现实的。
“（特朗普）计划将1,100万至1,200万人从这个国家驱逐出境--首先，我不知道特朗普先生认为这笔费用将从何而来。要执行这个计划将花费数以千亿美元计。”奥巴马在白宫接受ABC NEWS采访时说。
“想象一下到时候全世界电视屏幕上播出的画面：我们把父母从孩子身边拖走，将他们关进拘留中心，然后再逐步将他们驱逐出境。”奥巴马说，“谁都觉得那是不现实的。但更重要的是，那不是我们作为美国人该做的。”
特朗普在民调中领先于共和党其他参选人，他呼吁在美国和墨西哥边境筑墙，并主张驱逐所有非法移民。
移民问题破坏了拉美裔选民群体与共和党的关系，这对民主党有利。许多共和党人对非法移民态度强硬，而美国非法移民中多数是拉美裔。
奥巴马对ABC称，美国一直存在反移民情绪。他说：“我想，我们不愿让一个想利用这类恐惧情绪的人当总统，或处于任何领导地位。”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。