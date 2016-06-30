奥巴马称特朗普并非民粹主义者 争议言论具有排外性

路透渥太华6月29日（记者 Roberta Rampton） - 美国总统奥巴马听腻了将共和党总统参选人特朗普称为民粹主义者的言论。

奥巴马不喜欢特朗普的各种言论，他对此毫不掩饰。在周三于加拿大召开的新闻发布会上，奥巴马大谈一位领导人如何才配称“民粹主义者”。

奥巴马认为特朗普不符合标准，但他并未指名道姓。

奥巴马称，“有人……从未关心过劳动者，从来没有为社会正义而战过，从未确保让穷人家的孩子过上像样的生活或享有医保”，这样的人与“民粹主义者”的定义不符。

“他们不会因出于赢得选举的目的发表带有争议性的言论，就在一瞬间成为民粹主义者，这不是民粹主义的衡量标准，这是本土主义或排外主义，甚至更糟。或者这只是愤世嫉俗。”奥巴马称。

特朗普提议禁止穆斯林暂时进入美国，建议在美国和墨西哥边境筑墙，他还发表了其它各种具有煽动性的言论。他在共和党人中赢得足够的草根阶层的支持，这使他成为共和党推定总统候选人。

奥巴马周三是在同加拿大总理特鲁多及墨西哥总统涅托的联合新闻发布会上发表此番言论的。

“对不起。”奥巴马在结束长达六分多钟的讲话后说道。“这是一位将要离任的总统偶尔发发牢骚的特权。”（完）