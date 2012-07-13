民调：单身选民青睐奥巴马 已婚者拥戴罗姆尼

周三一项民调显示，单身选民中有54%支持奥巴马，而罗姆尼获得34%支持率；已婚选民则有51%的选择後者，而支持奥巴马的占38%。评论指出，已婚和单身人士有着不同的关注点和经济状况。已婚选民更关注经济和医疗，而单身选民更关注同性恋权利和生育等问题。