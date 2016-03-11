奥巴马：特朗普崛起怪我？没门

路透华盛顿3月10日（记者 Jeff Mason） - 美国总统奥巴马因许多问题在华盛顿饱受诟病，但对于他应该为美国共和党总统参选人特朗普的崛起以及随之而来的共和党四分五裂负责的说法，奥巴马坚决说不。

“我因为许多事遭到共和党人指责，但因为共和党的初选还有他们选谁为（候选人）而遭到批评，这也太新奇了吧。”奥巴马周四在新闻发布会上称。

“我要做的就是，不让共和党正在出现的分裂……可归因于我采取的行动等一些说法站得住脚。”奥巴马说。

奥巴马被问及了如何看待他是导致特朗普崛起的原因的问题。他似乎很欣赏这个问题，作答时不仅严厉批评了共和党人，对特朗普也进行了一些尖锐的嘲讽。

奥巴马称，他没有引发批评人士质疑他的美国公民身份或他出生在夏威夷一事。此言明显针对的是特朗普。特朗普在参加总统竞选前，曾是所谓“birther”运动的一位高调领导人。这项运动认为，奥巴马出生在海外，没有资格担任总统，直到他提供了夏威夷出生证明才平息此事。（完）