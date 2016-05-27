奥巴马称特朗普言论令外国领导人不安 并敦促各参选人回归正题

路透日本伊势志摩5月26日 （记者 Matt Spetalnick/Thomas Wilson） - 美国总统奥巴马周四批评共和党总统参选人特朗普，称他寻求关注多过讨论实际问题，且其言论引发外国领导人“不安”。

奥巴马指责特朗普为了煽动效果作出漫不经心的言论，他敦促所有总统参选人回归正题。

奥巴马称，G7国家领导人“对这位共和党提名人感到吃惊”。这是迄今奥巴马对特朗普最强烈的批评。

“他们不确定应如何看待他的一些言论，但他们为这些言论而不安。”奥巴马在G7峰会间隙的新闻发布会上表示。

“这是有充足理由的，因为他提出的许多提议展示的要么是他对世界事务的无知，要么是其漫不经心的态度，或者是对于获得关注和登上头条的兴趣，而非真正思考令美国安全和繁荣、让世界平稳发展需要什么。”

美国的许多盟友担忧，特朗普会加剧一些对中国日益增长的力量感到担忧的国家的不安感，会给民族主义者和权力主义者壮胆，并将使奥巴马重返亚太的策略失败。

奥巴马称，记者们自然会在这种选举中关注参选人的一举一动，以及他们之间的冲突与口水战，但他敦促两党参选人回归正题。（完）