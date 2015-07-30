特朗普支持率飙至25% 大幅领先共和党对手--民调

路透华盛顿7月29日 （记者 James Oliphant） - 据路透/益普索的一项民调，美国共和党总统参选人、亿万富豪特朗普在共和党总统候选人提名战中支持率达25%，领先最接近的对手杰布·布什10%以上。

该调查显示杰布·布什的支持率为12%。

特朗普的支持率大幅跃升。特朗普六周前宣布加入角逐，本月他曾因贬低参议员麦凯恩的军队服役生涯遭到政治对手抨击。

这项持续五天的网络滚动调查显示，特朗普周五在共和党人中的支持率为15%，周二飙升至24.9%。

这位69岁的地产大亨兼电视真人秀明星似乎定会亮相下周的福克斯新闻辩论会，该辩论会将通过全国性的调查来决定17位共和党总统参选人中的哪10位能够参加。

路透/益普索的调查还显示，若特朗普明年以独立候选人的身份参选，形成“三足鼎立”之势，他可能会分流走共和党提名人选的支持，从而让民主党的提名人选轻松获胜。

若无法获得共和党提名，特朗普尚没有排除以独立候选人身份参选的可能。

该调查访问了425名共和党人，置信区间为正负5.5个百分点。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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