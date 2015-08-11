独家：美国总统候选人特朗普在共和党内支持率仍遥遥领先

路透华盛顿8月10日（记者 Andy Sullivan/Steve Holland） - 路透/益普索最新调查显示，在共和党总统参选人首次电视辩论后，地产大亨特朗普在党内支持率并未削弱，在党内竞争者中仍遥遥领先。

特朗普支持率高企，令有关其政治厄运的预测受挫，并促使一些共和党人正想法设法，试图劝说他若党内提名竞逐中失败勿寻求以第三方身份参选。

路透/益普索调查显示，特朗普在党内的支持率稳居24%，较周四Fox主持的电视辩论前持平。

前佛罗里达州州长杰布·布什与特朗普的支持率最接近，为12%，较电视辩论前的17%下滑。电视辩论后进行的在线调查中，除特朗普和杰布·布什外，其他共和党参选者支持率均不超过8%。

下次党内辩论将于9月16日、由CNN在加州主持举行，一些共和党人士认为特朗普参与电视辩论应放弃以独立候选人身份竞选的言论。特朗普在周四的电视辩论中拒绝排除这种可能性。

“我们为什么要让2,500万人看这个人，或任何其他人，为其独立参选造势？”共和党全国委员会的一名成员说。2,500万人指的是观看Fox电视辩论的观众。

委员会其他成员则认为，若阻止特朗普参加辩论可能引发他的强烈反应，并且他就算承诺不以第三方身份参选也可能出尔反尔。

共和党全国委员会成员杜普雷（Steve Duprey）说：“所以，最好的办法就是顺其自然。”（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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