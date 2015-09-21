特朗普支持率下滑但仍领跑共和党阵容 惠普前CEO升至第二--民调

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月20日 - 周日公布的一项CNN/ORC民调显示，特朗普支持率仍领跑共和党参选人阵容，但已从先前的32%下滑至24%。
该民调显示，惠普前CEO菲奥莉娜的支持率从9月初的仅3%飙升至15%，目前排名第二。菲奥莉娜被认为在CNN周三组织的一场共和党参选人辩论中表现出色。
该民调访问了1,006名美国人，时间介于9月17日至19日，误差边际为正负3个百分点。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。