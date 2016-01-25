特朗普支持率达40.6% 大幅领先党内对手--民调

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透得梅因1月22日 - 路透/益普索的一项跟踪民调周五显示，美国共和党总统参选人特朗普在2016年总统候选人提名角逐中获得40.6%受访者支持，大幅领先对手。
调查发现，特朗普的支持率高于紧随其后的党内四位竞争者的支持率之和：德州参议员克鲁兹支持率为10.5%，退休神经外科医生本·卡森为9.7%，前佛罗里达州州长杰布·布什为9.2%，佛罗里达州参议员卢比奥为7.2%。调查访问了582人。
在民主党总统参选人领跑者希拉里与特朗普之间的假设性对决中，希拉里的支持率为41.4%，特朗普的支持率为40.8%，差距不大。
数月来在对共和党选民的调查中，特朗普一直处于领先地位。在初选最先开始的爱荷华州和新罕布什尔州，他也在一些民调中领先。爱荷华州将于2月1日举行党团会议。
周五的另一项路透/益普索民调显示，美国经济再次成为选民最为关切的问题之一。去年巴黎恐袭案发生后，恐怖主义成为选民最为担心的问题。
上述对1,614名受访者进行的调查显示，受访者最担心恐怖主义，比例为20.3%，其次为美国经济，比例为18.2%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)