特朗普支持率达40.6% 大幅领先党内对手--民调

路透得梅因1月22日 - 路透/益普索的一项跟踪民调周五显示，美国共和党总统参选人特朗普在2016年总统候选人提名角逐中获得40.6%受访者支持，大幅领先对手。

调查发现，特朗普的支持率高于紧随其后的党内四位竞争者的支持率之和：德州参议员克鲁兹支持率为10.5%，退休神经外科医生本·卡森为9.7%，前佛罗里达州州长杰布·布什为9.2%，佛罗里达州参议员卢比奥为7.2%。调查访问了582人。

在民主党总统参选人领跑者希拉里与特朗普之间的假设性对决中，希拉里的支持率为41.4%，特朗普的支持率为40.8%，差距不大。

数月来在对共和党选民的调查中，特朗普一直处于领先地位。在初选最先开始的爱荷华州和新罕布什尔州，他也在一些民调中领先。爱荷华州将于2月1日举行党团会议。

周五的另一项路透/益普索民调显示，美国经济再次成为选民最为关切的问题之一。去年巴黎恐袭案发生后，恐怖主义成为选民最为担心的问题。

上述对1,614名受访者进行的调查显示，受访者最担心恐怖主义，比例为20.3%，其次为美国经济，比例为18.2%。（完）