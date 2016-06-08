美国总统选战希拉里领先特朗普10个百分点--民调

路透6月7日 - 据周二发布的路透/益普索民调，美国共和党推定总统候选人特朗普在2016年总统选战中落后民主党参选人希拉里10个百分点，局面与一周前相差无几，暗示特朗普有关一名墨裔法官的言论尚未对其角逐产生影响。

特朗普数天前在其个人涉事的一桩案件中坚持称主审的印第安纳州墨裔法官持有偏见，受到尖锐批评。

但特朗普言论招致的批评对希拉里巩固优势影响甚小。

这一在线民调显示，拟投票者中有44.3%称会投希拉里，34.7%支持特朗普，另有20.9称不会为二者投票。本次民调结果与上周基本无差。

本次民调在上周五至本周二进行，对1,261人进行了调查。（完）