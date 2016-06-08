美国总统选战希拉里领先特朗普10个百分点--民调

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透6月7日 - 据周二发布的路透/益普索民调，美国共和党推定总统候选人特朗普在2016年总统选战中落后民主党参选人希拉里10个百分点，局面与一周前相差无几，暗示特朗普有关一名墨裔法官的言论尚未对其角逐产生影响。
特朗普数天前在其个人涉事的一桩案件中坚持称主审的印第安纳州墨裔法官持有偏见，受到尖锐批评。
但特朗普言论招致的批评对希拉里巩固优势影响甚小。
这一在线民调显示，拟投票者中有44.3%称会投希拉里，34.7%支持特朗普，另有20.9称不会为二者投票。本次民调结果与上周基本无差。
本次民调在上周五至本周二进行，对1,261人进行了调查。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。