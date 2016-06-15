奥兰多枪击案后希拉里对特朗普的领先优势缩小--民调

路透纽约6月14日（记者 Chris Kahn） - 根据路透/益普索自奥兰多枪击案后进行的首个民调，美国民主党总统参选人希拉里在总统竞选中对共和党总统参选人特朗普的领先优势自上周末以来缩小。

奥兰多枪击案发生后，特朗普就这起美国历史上最严重的枪击案抨击民主党的政策，再次呼吁禁止穆斯林移民美国。希拉里则警告称不要把美国穆斯林民众妖魔化。

这项在上周五至本周二进行的民调显示，希拉里的支持率为44.6%，特朗普的支持率为33.0%。希拉里领先11.6点，较截至上周六为期五天的民调中的领先13点有所下滑。

希拉里民调支持率优势缩窄并未全都转化为对特朗普的支持。

过去一周，表示不会投票支持希拉里和特朗普的选民比例稳步上升。根据民调结果，大约22.4%的可能去投票的选民既不会投票支持希拉里也不会投票支持特朗普，这高于之前一周的20.6%。

特朗普在穆斯林和国家安全问题上的强硬立场，似乎在之前已给他带来帮助，至少在共和党人方面如此。民调显示，巴黎袭击事件及美国加州圣贝纳迪诺枪击案发生后，特朗普在共和党人中的支持率上升。

根据路透/益普索在过去几个月的民调，多数共和党选民称特朗普对共和党而言是应对恐怖主义的最佳选择，并认为特朗普比党内其他竞争对手更能胜任总统职务。

多数共和党人还支持特朗普提出的禁止穆斯林进入美国的提议。多数美国民众对此持反对态度。（完）