希拉里的支持率较特朗普领先11个百分点--民调

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透纽约6月28日（记者 Chris Kahn） - 根据周二发布的路透/益普索民调，美国民主党总统参选人希拉里的支持率较共和党总统参选人特朗普的支持率领先11个百分点，领先优势较前一周小幅下滑。
这项在6月24-28日进行的民调显示，美国45.3%的可能选民支持希拉里，34.1%的可能选民支持特朗普，20.5%的可能选民既不支持希拉里也不支持特朗普。
上周五希拉里的支持率较特朗普的支持率领先14点。5月中旬时，希拉里与特朗普的支持率不相上下，此后希拉里的领先优势整体上呈扩大趋势。
近几日，包括美国前财长鲍尔森（Henry Paulson）在内的一些共和党的建制派表示支持希拉里，令希拉里受到提振。
希拉里在民主党内的竞争对手桑德斯上周表示，他会投票给希拉里以阻止特朗普。不过，桑德斯的竞选团队称，这并非桑德斯正式为希拉里背书。
6月12日的奥兰多枪击案发生后，特朗普的支持率曾短暂上升，对希拉里支持率的差距一度缩小至9点。当时特朗普微调暂时性禁止穆斯林进入美国的竞选承诺。
不过，六月至今以来，特朗普的支持率落后于他的前辈、共和党前总统候选人罗姆尼在2012年同期的支持率。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。