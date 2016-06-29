希拉里的支持率较特朗普领先11个百分点--民调

路透纽约6月28日（记者 Chris Kahn） - 根据周二发布的路透/益普索民调，美国民主党总统参选人希拉里的支持率较共和党总统参选人特朗普的支持率领先11个百分点，领先优势较前一周小幅下滑。

这项在6月24-28日进行的民调显示，美国45.3%的可能选民支持希拉里，34.1%的可能选民支持特朗普，20.5%的可能选民既不支持希拉里也不支持特朗普。

上周五希拉里的支持率较特朗普的支持率领先14点。5月中旬时，希拉里与特朗普的支持率不相上下，此后希拉里的领先优势整体上呈扩大趋势。

近几日，包括美国前财长鲍尔森（Henry Paulson）在内的一些共和党的建制派表示支持希拉里，令希拉里受到提振。

希拉里在民主党内的竞争对手桑德斯上周表示，他会投票给希拉里以阻止特朗普。不过，桑德斯的竞选团队称，这并非桑德斯正式为希拉里背书。

6月12日的奥兰多枪击案发生后，特朗普的支持率曾短暂上升，对希拉里支持率的差距一度缩小至9点。当时特朗普微调暂时性禁止穆斯林进入美国的竞选承诺。

不过，六月至今以来，特朗普的支持率落后于他的前辈、共和党前总统候选人罗姆尼在2012年同期的支持率。（完）