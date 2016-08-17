希拉里在美国总统大选民调领先特朗普六个百分点--路透/益普索

路透纽约8月16日 - 据路透/益普索周二公布的民调显示，民主党总统候选人希拉里领先对手共和党的特朗普(Donald Trump)六个百分点。

7月底以来，希拉里的支持率维持在41-44%之间，8月11-15日的在线调查中约为41%。

特朗普的支持率变动幅度较大，介于33-39%之间，他的阵营这几周经历了诸多争论和干扰。最近的调查显示，35%的可能选民支持特朗普，将近24%的选民两者都不支持。(完)