希拉里在美国总统大选民调领先特朗普六个百分点--路透/益普索

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透纽约8月16日 - 据路透/益普索周二公布的民调显示，民主党总统候选人希拉里领先对手共和党的特朗普(Donald Trump)六个百分点。
7月底以来，希拉里的支持率维持在41-44%之间，8月11-15日的在线调查中约为41%。
特朗普的支持率变动幅度较大，介于33-39%之间，他的阵营这几周经历了诸多争论和干扰。最近的调查显示，35%的可能选民支持特朗普，将近24%的选民两者都不支持。(完)
(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。