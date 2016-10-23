民调显示10月14-20日当周特朗普拉近与希拉里支持率差距

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透纽约10月21日 - 路透/益普索(Ipsos)周五公布的一份调查显示，本周特朗普相比于希拉里在美国选民中的支持率上升，使希拉里的领先优势缩减近一半，即便好几位女士指责特朗普对她们进行性骚扰，而且他说选举程序遭到操纵的言辞引发争议。
调查还显示，63%的美国人，包括三分之一的共和党人，相信特朗普过去进行过性骚扰，尽管他本人对这些指责予以否认。
根据10月14-20日进行的调查，民主党总统候选人希拉里与共和党总统候选人特朗普的支持率分别为44%和40%，领先4个百分点。11月8日美国将举行总统大选。
上周公布的10月7-13日调查显示，希拉里的支持率为44%，特朗普的支持率为37%。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)