民调显示10月14-20日当周特朗普拉近与希拉里支持率差距

路透纽约10月21日 - 路透/益普索(Ipsos)周五公布的一份调查显示，本周特朗普相比于希拉里在美国选民中的支持率上升，使希拉里的领先优势缩减近一半，即便好几位女士指责特朗普对她们进行性骚扰，而且他说选举程序遭到操纵的言辞引发争议。

调查还显示，63%的美国人，包括三分之一的共和党人，相信特朗普过去进行过性骚扰，尽管他本人对这些指责予以否认。

根据10月14-20日进行的调查，民主党总统候选人希拉里与共和党总统候选人特朗普的支持率分别为44%和40%，领先4个百分点。11月8日美国将举行总统大选。

上周公布的10月7-13日调查显示，希拉里的支持率为44%，特朗普的支持率为37%。(完)