美国政经：希拉里克林顿的支持率较辩论前骤升10点--路透/益普索调查

标题新闻：墨西哥总统培尼亚称希望加强美墨两国关系，但警告保护本国主权、利益和人民最为重要
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿10月19日 - 根据路透/益普索(Ipsos)周一公布的调查，前美国国务卿希拉里克林顿在民主党内获得的支持自本月初以来骤增，因其在上周举行的首次民主党总统候选人辩论中表现出色。
这份在线调查访问了1,003名民主党人，其中有51%的受访者都表示会在2016年总统大选中支持希拉里克林顿，另外27%的受访者则表示将支持她的主要对手--参议员Bernie Sanders。
根据路透/益普索10月9日进行的调查，41%的受访者支持希拉里克林顿，另外27%的受访者支持Sanders。此外，副总统拜登的支持率则较10天前下滑6个百分点，至13%。(完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选