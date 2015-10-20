美国政经：希拉里克林顿的支持率较辩论前骤升10点--路透/益普索调查

路透华盛顿10月19日 - 根据路透/益普索(Ipsos)周一公布的调查，前美国国务卿希拉里克林顿在民主党内获得的支持自本月初以来骤增，因其在上周举行的首次民主党总统候选人辩论中表现出色。

这份在线调查访问了1,003名民主党人，其中有51%的受访者都表示会在2016年总统大选中支持希拉里克林顿，另外27%的受访者则表示将支持她的主要对手--参议员Bernie Sanders。

根据路透/益普索10月9日进行的调查，41%的受访者支持希拉里克林顿，另外27%的受访者支持Sanders。此外，副总统拜登的支持率则较10天前下滑6个百分点，至13%。(完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)