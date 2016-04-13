希拉里与桑德斯支持率不相上下 克鲁兹几乎追平特朗普--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约4月12日 - 据路透/益普索周二发布的一项全国民调，美国民主党与共和党的热门总统参选人在其各自党内的支持率几乎不相上下。

调查显示，两党参选人争夺党内提名的角逐日趋剧烈。这些参选人正为角逐下周在纽约举行的初选作准备。

据4月8日至12日受访的719位民主党人的回复，民主党参选人希拉里与桑德斯的支持率均为48%。两者自2月以来的支持率经常旗鼓相当。

据598位共和党人的回复，共和党参选人特朗普获得的支持率为41%，克鲁兹的支持率为35%。该结果落于民调的置信区间之内。