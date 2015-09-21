特朗普支持率下滑但仍领跑共和党阵容 惠普前CEO升至第二--民调

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月20日 - 周日公布的一项CNN/ORC民调显示，特朗普支持率仍领跑共和党参选人阵容，但已从先前的32%下滑至24%。
该民调显示，惠普前CEO菲奥莉娜的支持率从9月初的仅3%飙升至15%，目前排名第二。菲奥莉娜被认为在CNN周三组织的一场共和党参选人辩论中表现出色。
该民调访问了1,006名美国人，时间介于9月17日至19日，误差边际为正负3个百分点。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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