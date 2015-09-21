特朗普支持率下滑但仍领跑共和党阵容 惠普前CEO升至第二--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月20日 - 周日公布的一项CNN/ORC民调显示，特朗普支持率仍领跑共和党参选人阵容，但已从先前的32%下滑至24%。

该民调显示，惠普前CEO菲奥莉娜的支持率从9月初的仅3%飙升至15%，目前排名第二。菲奥莉娜被认为在CNN周三组织的一场共和党参选人辩论中表现出色。

该民调访问了1,006名美国人，时间介于9月17日至19日，误差边际为正负3个百分点。(完)