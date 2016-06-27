希拉里对特朗普的领先优势重回两位数--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约6月24日 （记者 Chris Kahn） - 据周五发布的路透/益普索民调结果，美国民主党总统参选人希拉里相对于共和党对手特朗普的领先优势重又达到两位数。

民调显示，希拉里支持率为46.6%，特朗普为33.3%，另外20.1%的受访者表示不会支持他们中任何一人。

6月12日奥兰多枪击案后，特朗普再次呼吁禁止穆斯林入境，其支持率短暂上升，与希拉里的支持率差距缩小至9个百分点。

但与去年巴黎恐袭案和加州枪击案后特朗普在共和党参选人中支持率持续飙升的情况不同，这次特朗普支持率上升似乎只是昙花一现。

希拉里目前支持率领先特朗普13.3个百分点，与奥兰多枪击案之前相仿。

此项民调于6月20日至24日通过网络进行，调查了全美50个州的1,201位潜在选民。（完）