美国多数民主党人希望希拉里选桑德斯为竞选搭档--调查

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透纽约6月12日 （记者 Chris Kahn） - 桑德斯可能已无缘美国民主党总统候选人提名，但民主党人不希望他就此谢幕。
据路透/益普索调查，逾四分之三的民主党人称，桑德斯应在打造民主党的立场方面发挥“重要作用”；近三分之二的受访者称，希拉里应选择桑德斯作为副总统竞选搭档。
三分之二的民主党人称桑德斯应为希拉里竞选背书，这表明民主党人希望在党内激烈初选后能团结一致。
桑德斯尚未承认在提名战中失败，尽管希拉里最近已锁定党内提名，并已获得总统奥巴马和马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）的支持。沃伦在支持桑德斯的左翼选民群体中亦深得人心。
7月民主党全国代表大会在即，桑德斯称将继续推行自由主义议程，但暗示称他不希望自己损害民主党保住白宫宝座的机会。
“我们不会让特朗普成为总统。”桑德斯上周向支持者表示。
调查并显示，约44%的受访者希望桑德斯以独立身份竞选，约47%的受访者认为他不应该这么做。
此项调查在6月7-10日进行，涵盖455名受访者。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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