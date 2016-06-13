美国多数民主党人希望希拉里选桑德斯为竞选搭档--调查

路透纽约6月12日 （记者 Chris Kahn） - 桑德斯可能已无缘美国民主党总统候选人提名，但民主党人不希望他就此谢幕。

据路透/益普索调查，逾四分之三的民主党人称，桑德斯应在打造民主党的立场方面发挥“重要作用”；近三分之二的受访者称，希拉里应选择桑德斯作为副总统竞选搭档。

三分之二的民主党人称桑德斯应为希拉里竞选背书，这表明民主党人希望在党内激烈初选后能团结一致。

桑德斯尚未承认在提名战中失败，尽管希拉里最近已锁定党内提名，并已获得总统奥巴马和马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）的支持。沃伦在支持桑德斯的左翼选民群体中亦深得人心。

7月民主党全国代表大会在即，桑德斯称将继续推行自由主义议程，但暗示称他不希望自己损害民主党保住白宫宝座的机会。

“我们不会让特朗普成为总统。”桑德斯上周向支持者表示。

调查并显示，约44%的受访者希望桑德斯以独立身份竞选，约47%的受访者认为他不应该这么做。

此项调查在6月7-10日进行，涵盖455名受访者。（完）