奥兰多枪击案后特朗普较希拉里的选民支持率差距缩小--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约6月17日 （记者 Chris Kahn） - 据周五发布的一项路透/益普索民调，美国共和党总统参选人特朗普相对民主党参选人希拉里的选民支持率差距缩小。特朗普与希拉里在如何回应奥兰多枪击案上的分歧明显。

周一至周五进行的这次民调显示，在可能参与大选投票的选民中，希拉里的支持率相比特朗普领先10.7个百分点，而周日为领先14.3个百分点。

特朗普在奥兰多枪击案后强化其安全提议，称若当选他将禁止被证明对美国及其盟友有恐怖主义历史的国家的移民。去年巴黎恐袭案和加州枪击案后，特朗普提议禁止所有穆斯林进入美国。

特朗普亦呼吁采取措施，使恐怖主义嫌犯更难获得武器。这偏离了共和党普遍反对枪支管制的态度。

特朗普有关穆斯林和枪支的言论可能令一些共和党精英不安，但却可能让一些选民感到高兴。

据上述民调，约45%美国人称他们支持特朗普暂停穆斯林移民的提议，高于月初的41.9%。与此同时，约70%美国人，包括大多数民主党和共和党人，称他们希望看到对枪支至少进行适度的管制和限制，高于2013和2014年类似调查显示的60%。

针对奥兰多枪击案，希拉里则强调有必要加强情报收集、打击“伊斯兰国”以及她所称的“激进的圣战恐怖主义”。她并警告称不要把美国穆斯林民众妖魔化。她还再次呼吁实施更严厉的控枪措施，包括禁止进攻性武器。

该民调的五天平均值显示，45.5%的可能参与大选的美国选民支持希拉里，34.8%支持特朗普，19.7%不支持两者中任何一人。周日希拉里的支持率为46.6%，特朗普为32.3%。（完）