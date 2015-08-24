美国总统参选人特朗普在共和党内的领先优势扩大--调查

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿8月21日 （记者 Emily Stephenson） - 周五发布的路透/益普索调查显示，美国共和党参选人特朗普在党内提名角逐中领跑，较其他参选人的优势在过去一周扩大。
共和党选民没有显示出日渐厌倦特朗普的迹象。
调查显示，近32%的在线接受调查的共和党人表示支持特朗普，高于一周前24%的支持率。特朗普的支持率几乎是与其支持率最接近的前佛罗里达州州长杰布·布什的两倍，后者的支持率为16%。已退休的神经外科医生本·卡森（Ben Carson）的支持率排名第三，为8%。
即使在特朗普与上述两位竞争对手正面交锋时，仍有44%的受访者表示支持特朗普，杰布·布什和卡森的支持率则分别为29%和25%。
另有调查显示，希拉里的支持率在民主党党内领先，但其支持率回落到50%下方，为48.5%。
排名第二的是佛蒙特州参议员伯尼·桑德斯（Bernie Sanders），紧随其后的是尚未宣布参选的副总统拜登。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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