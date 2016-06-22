希拉里相对特朗普的支持率领先优势缩小至九个百分点--民调

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约6月21日 - 据周二发布的路透/益普索民调，美国民主党总统参选人希拉里相对共和党对手特朗普的选民支持率领先优势，自6月中旬以来缩小约5个百分点至9个百分点。
该民调显示，在可能参加投票的选民中，希拉里的支持率为44.5%，特朗普为35.5%，而6月12日希拉里的支持率为46.6%，特朗普为32.3%。6月12日希拉里的领先优势为当月最大。
特朗普近期聚焦于奥兰多枪击案。特朗普宣称若当选，将禁止被证明对美国或其盟友有恐怖主义历史的国家的移民。
特朗普强硬的国家安全提议，包括他在加州枪击案和巴黎恐袭案之后的提议，曾帮助他赢得选民的更多支持。
针对奥兰多枪击案，希拉里呼吁加强情报收集以及加强对“伊斯兰国”力量的空袭，但警告勿要妖魔化美国穆斯林。希拉里亦抨击特朗普在外交政策和经济上的立场，称特朗普若当选将是一场“灾难”。
6月17日至21日进行的这次民调访问了1,100名可能参加投票的选民，置信区间为3.4个百分点。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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