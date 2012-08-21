企业高管认为奥巴马当选更利於全球经济--调查

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透伦敦8月17日电---周五的一项英国民调显示，与罗姆尼相比，如果美国现任总统奥巴马赢得下次大选，全球经济将发展得更好，持这一观点的企业高管是持相反看法者的两倍。
1,700名受访者中有42.7%的人选择奥巴马，20.5%的人选择罗姆尼。其余人则都不选。
这一结果与美国受访者的看法大不相同。美国民调显示，认为罗姆尼当选要更利於企业的受访者占微弱多数。
路透/益普索近期的民调显示，尽管美国人对未来日益悲观，但奥巴马支持率仍在注册选民中领先罗姆尼7个点。
《金融时报》的上述民调在罗姆尼提名保罗·莱恩为竞选搭档之前进行。根据路透/益普索的调查，莱恩成为罗姆尼竞选搭档并未对後者入主白宫之路产生立竿见影的推动效应。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
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