政治预测市场仍最看好杰布·布什将赢得共和党提名

路透华盛顿8月26日 - 美国共和党总统候选人提名战中，地产大亨特朗普在民调中遥遥领先，频上媒体头条，但特朗普对手杰布·布什依然最被政治预测市场参与者们看好。

据政治预测市场聚合网站PredictWise.com，尽管杰布·布什在民调中大幅落后于特朗普，但他却在政治预测市场最被看好，在线参与者们认为他有40%概率赢得共和党提名。

据PredictWise，佛罗里达州参议员马克罗·鲁比奥（Marco Rubio）以15%的概率居第二，特朗普的概率近几周上升至14%，位居第三。PredictWise综合了多个政治预测市场的数据。

在这些政治预测市场，参与者们可以对诸多事件的结果进行下注。在预测选举获胜者方面，从过去记录来看，政治预测市场通常比民调准确。运营PredictWise的经济学家大卫·罗斯柴尔德（David Rothschild）称，杰布·布什自2014年中起就最被他们看好。

“杰布·布什的概率一直处于40%和45%之间，位居首位，目前他的概率是40%。他的概率当然没有明显下滑，”罗斯柴尔德说道。

爱尔兰博彩公司Paddy Power的发言人罗里·斯考特（Rory Scott）称，杰布·布什仍最被看好，他们对杰布·布什将赢得共和党提名开出的赔率为13赔8。

“杰布·布什的概率有一丁点儿变化，很可能是因为特朗普的崛起，但他仍然是最被看好的，而且表现稳定，”斯考特说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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