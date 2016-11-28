希拉里阵营将参与威斯康辛州验票 特朗普痛斥荒谬

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿/佛州西棕榈滩11月26日 - 美国威斯康辛州对总统选举展开验票，民主党候选人希拉里克林顿阵营将参与，赢得大选的共和党人特朗普周六称验票是“荒谬的”。
威斯康辛州选举委员会周五批准绿党总统候选人Jill Stein提出的验票申请。Stein表示，她希望确保美国投票系统的完整性，因11月8日大选遭到黑客攻击。
希拉里竞选团队顾问Marc Elias表示，该团队将参与威斯康辛州的验票活动，如果宾夕法尼亚州和密西根州决定验票，该团队也将参与。
Elias在一份声明中说，希拉里竞选团队并没有寻求重新计票的计划，因该团队自身调查未发现投票系统被黑客入侵的迹象。
“但现在威斯康辛州启动重新计票工作，我们希望参与进来，以确保过程对所有方面都公平，”Elias说。
特朗普在一份声明中说，他在这三个州以大幅优势获胜，重新计票是“绿党的骗局”。(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)