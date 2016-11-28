希拉里阵营将参与威斯康辛州验票 特朗普痛斥荒谬

路透华盛顿/佛州西棕榈滩11月26日 - 美国威斯康辛州对总统选举展开验票，民主党候选人希拉里克林顿阵营将参与，赢得大选的共和党人特朗普周六称验票是“荒谬的”。

威斯康辛州选举委员会周五批准绿党总统候选人Jill Stein提出的验票申请。Stein表示，她希望确保美国投票系统的完整性，因11月8日大选遭到黑客攻击。

希拉里竞选团队顾问Marc Elias表示，该团队将参与威斯康辛州的验票活动，如果宾夕法尼亚州和密西根州决定验票，该团队也将参与。

Elias在一份声明中说，希拉里竞选团队并没有寻求重新计票的计划，因该团队自身调查未发现投票系统被黑客入侵的迹象。

“但现在威斯康辛州启动重新计票工作，我们希望参与进来，以确保过程对所有方面都公平，”Elias说。

特朗普在一份声明中说，他在这三个州以大幅优势获胜，重新计票是“绿党的骗局”。(完)