美参议院民主党领袖称特朗普是共和党造就的“怪物”

路透华盛顿3月2日（记者 Richard Cowan） - 美国参议院民主党领袖里德（Harry Reid）周三称，特朗普是共和党反对奥巴马政府所有重大举措造就的“怪物”，对此共和党只能咎由自取。

“共和党通过七年的时间，召唤出了一些美国最黑暗的力量，造就了他（特朗普）。”里德在参议院说道。特朗普在初选中接连获胜，作为领跑者争夺共和党总统候选人提名的地位得到巩固。

许多共和党的重量级人物对特朗普的崛起感到担忧，他们对特朗普的立场持抨击态度，同时也对特朗普能否入主白宫持怀疑态度。里德称，特朗普如今是共和党的旗手，但他也能摧毁共和党。

“实际情况是，共和党的领袖们正在自食其果。”里德讲述了共和党反对奥巴马政府各种举措的情况。

里德称，从2009年奥巴马开始担任总统以来，共和党就认为奥巴马是一位“不合法的”总统。

奥巴马是美国历史上的首位非洲裔总统，目前是他的第二届总统任期的最后一年。他担任总统期间，在财政事务、医保法案、移民、银行业改革、应对气候变化政策方面与共和党展开了艰苦的斗争。

共和党自2011年以来控制了众议院。尽管共和党直到2015年才夺得了参议院的控制权，之前曾利用他们的少数派地位叫板奥巴马。

一些共和党人公开表示反对特朗普获得总统候选人提名，他们称特朗普的煽动性言论会导致其在大选中落败。

“现在是共和党人通过谴责特朗普来消除他们所作所为（影响）的时候了。”里德说。“特朗普是共和党的弗兰肯斯坦（Frankenstein）怪物。如果共和党不能阻止特朗普，他会使这个党比现在更加分裂。”（完）