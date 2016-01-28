共和党选民认为特朗普宗教虔诚度相对较低，但可能是好总统--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透1月26日 - 皮尤研究中心的一项全国民调周三显示，美国共和党选民认为特朗普宗教虔诚度不如其他共和党参选人，但大多认为特朗普可能会是好总统。

民调发现，仅44%的共和党选民认为特朗普很虔诚或有点虔诚。特朗普是长老会教徒。

另有24%的共和党选民称，特朗普不太虔诚，有23%称他根本不虔诚。

民调还发现，56%的共和党选民认为特朗普可能会是一位好的或者非常好的总统，尽管选民认为虔诚是美国总统参选人的一项资产，对于共和党人来说尤其如此。

相比之下，80%的共和党选民认为本·卡森很虔诚或有点虔诚；76%的共和党选民认为克鲁兹很虔诚或有点虔诚。卡森是基督复临安息日会教徒，克鲁兹是美南浸信会教徒。

民调发现，64%的共和党人认为总统与他们的宗教信仰一致非常重要或者有点重要，而41%的民主党人持此观点。

民主党方面，65%的民主党选民认为希拉里很虔诚或有点虔诚，47%认为伯尼·桑德斯很虔诚或有点虔诚。希拉里是卫理公会派教徒，桑德斯是犹太教徒。

民调发现，选民认为本党参选人更虔诚。最大的两党差异是有关希拉里宗教虔诚度的看法：仅有28%共和党人认为希拉里很虔诚或有点虔诚。

调查期间介于1月7日至14日，受访者为全美50个州的2,009位成年人，整体样本边际误差为正负2.5个百分点。（完）