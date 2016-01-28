共和党选民认为特朗普宗教虔诚度相对较低，但可能是好总统--民调

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月26日 - 皮尤研究中心的一项全国民调周三显示，美国共和党选民认为特朗普宗教虔诚度不如其他共和党参选人，但大多认为特朗普可能会是好总统。
民调发现，仅44%的共和党选民认为特朗普很虔诚或有点虔诚。特朗普是长老会教徒。
另有24%的共和党选民称，特朗普不太虔诚，有23%称他根本不虔诚。
民调还发现，56%的共和党选民认为特朗普可能会是一位好的或者非常好的总统，尽管选民认为虔诚是美国总统参选人的一项资产，对于共和党人来说尤其如此。
相比之下，80%的共和党选民认为本·卡森很虔诚或有点虔诚；76%的共和党选民认为克鲁兹很虔诚或有点虔诚。卡森是基督复临安息日会教徒，克鲁兹是美南浸信会教徒。
民调发现，64%的共和党人认为总统与他们的宗教信仰一致非常重要或者有点重要，而41%的民主党人持此观点。
民主党方面，65%的民主党选民认为希拉里很虔诚或有点虔诚，47%认为伯尼·桑德斯很虔诚或有点虔诚。希拉里是卫理公会派教徒，桑德斯是犹太教徒。
民调发现，选民认为本党参选人更虔诚。最大的两党差异是有关希拉里宗教虔诚度的看法：仅有28%共和党人认为希拉里很虔诚或有点虔诚。
调查期间介于1月7日至14日，受访者为全美50个州的2,009位成年人，整体样本边际误差为正负2.5个百分点。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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