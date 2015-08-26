特朗普继续大幅领跑美国共和党参选阵容--路透调查

路透华盛顿8月25日 - 路透//益普索民意调查显示，美国共和党总统参选人杰布·布什的支持率近期有所下滑，而特朗普则遥遥领先布什20个百分点。

此项在线调查显示，过去五天内，共和党内对布什的支持率从16%下滑到8%。布什与特朗普一直就移民政策争执不下，布什周一为其“抛锚婴儿”的言论辩解。

上周特朗普的支持率大体不变，维持在30%，远远超过其他十余名共和党参选人。

调查显示，布什的支持率跌至第三，阿肯色州前州长麦克·哈克比支持率为10%，暂列第二。

布什近日与特朗普就移民问题展开争论，称特朗普驱逐非法移民、以及在美墨边境筑造围墙的强硬计划代价高且不现实。

布什还被迫就上周使用“抛锚婴儿”一词进行辩解。特朗普发推文回击，称布什的辩解“拙劣”而“混乱”。

特朗普的持续领先打乱了共和党的阵脚，该党一直在焦急等待选民对特朗普的行事风格产生厌烦。但恰恰相反，特朗普的优势一直持稳并在扩大。

调查显示，共和党人支持特朗普的受访者中，77%称因为他对“政治正确”没有兴趣，大约同等数量的人称因特朗普敢于直面媒体，约68%称因他个人财富巨大无需对捐款人有所亏欠。

大部分共和党人现在认为特朗普参与总统竞选辩论将对共和党构成挑战，并为该党打开新局面。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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