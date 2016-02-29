惠普CEO称特朗普“不适合”担任美国总统

路透纽约2月28日 （记者 Jonathan Allen） - 惠普首席执行官（CEO）兼总裁梅格·惠特曼（Meg Whitman）周日称，特朗普“不适合”担任美国总统，并批评新泽西州州长克里斯·克里斯蒂（Chris Christie）为特朗普背书。惠特曼曾支持克里斯蒂的总统竞选活动。

但当天晚些时候，特朗普获得了另一位知名人物的支持：阿拉巴马州参议员、主要保守派人士杰夫·赛辛斯（Jeff Sessions）宣布支持特朗普。

特朗普的高歌猛进已导致共和党内部产生分歧，共和党领导人公开商讨如何阻挠成千上万特朗普支持者的意愿。这些支持者已帮助特朗普在初选中轻松连下三城。

共和党领导人担忧，若特朗普成为党内候选人，他将疏离选民。特朗普偏离了共和党的一些核心保守原则，他提议禁止穆斯林进入美国，且周日被记者问及是否会明确谴责三K党时，特朗普表示拒绝。三K党是一个暴力性的白人至上组织。

克里斯蒂周五宣布支持特朗普，成为与共和党领导层产生分歧的最知名共和党人。克里斯蒂本月早些时候宣布退出总统竞选。

惠特曼曾任克里斯蒂总统竞选的全国财务委员会联合主席。她在对记者的声明中称，特朗普将把国家带上“危险的旅程”，且克里斯蒂知道这一点。

“克里斯·克里斯蒂对特朗普的支持是令人吃惊的政治投机主义的表现。特朗普不适合担任总统，”惠特曼在声明中称。

惠特曼呼吁克里斯蒂的捐款人勿与他一道支持特朗普。克里斯蒂与特朗普的代表没有回应寻求置评的请求。（完）