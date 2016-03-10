卢比奥称后悔对特朗普进行人身攻击

路透华盛顿3月9日 （记者 Steve Holland） - 美国共和党总统参选人卢比奥周三称，他后悔对特朗普进行人身攻击。这种人身攻击策略未能阻挡特朗普的势头。

卢比奥近期因人身攻击特朗普而招致外界批评。卢比奥在共和党初选中连续失利，目前正为“生存而战”。

此前，卢比奥主要从政策立场攻击特朗普，大多数时候没有与他有过这种争吵。

卢比奥对福克斯新闻表示，如果再次选择，他会用不同的方式处理。

“我的孩子为此感到尴尬。我的妻子也不喜欢。我觉得说那话不好。我不是那样的人。那不是我的竞选方向，也永远不会是我的竞选方向，”卢比奥表示。

“我会以不同方式处理涉及私人的事情。我没说这不是他自找的，但那不是我的方式，也不是我想做的，”他说道。

44岁的卢比奥在密歇根、密西西比、爱达荷和夏威夷周二举行的初选中表现惨淡。他下周二需要拿下家乡佛罗里达州的初选，否则可能面临要求他退选的呼声。（完）