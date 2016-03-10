卢比奥称后悔对特朗普进行人身攻击

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透华盛顿3月9日 （记者 Steve Holland） - 美国共和党总统参选人卢比奥周三称，他后悔对特朗普进行人身攻击。这种人身攻击策略未能阻挡特朗普的势头。
卢比奥近期因人身攻击特朗普而招致外界批评。卢比奥在共和党初选中连续失利，目前正为“生存而战”。
此前，卢比奥主要从政策立场攻击特朗普，大多数时候没有与他有过这种争吵。
卢比奥对福克斯新闻表示，如果再次选择，他会用不同的方式处理。
“我的孩子为此感到尴尬。我的妻子也不喜欢。我觉得说那话不好。我不是那样的人。那不是我的竞选方向，也永远不会是我的竞选方向，”卢比奥表示。
“我会以不同方式处理涉及私人的事情。我没说这不是他自找的，但那不是我的方式，也不是我想做的，”他说道。
44岁的卢比奥在密歇根、密西西比、爱达荷和夏威夷周二举行的初选中表现惨淡。他下周二需要拿下家乡佛罗里达州的初选，否则可能面临要求他退选的呼声。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。